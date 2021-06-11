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На даху був цілий город: у Києві рятувальники демонтували зруйнований балкон (фото)

11 червня 2021 16:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На балконі господар квартири вирощував полуницю, там було близько одної тони ґрунту – конструкція не витримала та обвалилась

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У Києві демонтували зруйнований дах балкону, який обвалився у Дарницькому районі столиці. Виявилось, що господар квартири розвів на балконі цілий город – вирощував полуницю.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Рятувальники КАРС "Київська службу порятунку" та Головного управління ДСНС в м. Києві оперативно провели демонтаж небезпечних саморобних прибудов та зруйнованого даху балкону в багатоповерховому будинку на вулиці Архітектора Вербицького (Дарницький район)", - йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба КМДА

Фото: прес-служба КМДА

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Для демонтажу рятувальники залучили спеціальну пожежно-рятувальну техніку та обладнання.

Фото: прес-служба КМДА

Фото: прес-служба КМДА

"На жаль, ми вкотре стали свідками того, що надзвичайні події та ситуації у нашому місті трапляються через людський фактор. Хтось проводить небезпечні ремонтні роботи у своїх помешканнях чи облаштовує на балконах небезпечні й ненадійні конструкції та прибудови. Звертаюся до киян із проханням бути відповідальними власниками майна. Не створюйте передумов для виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожуватимуть вашій безпеці та безпеці інших", - сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Фото: прес-служба КМДА
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Фото: прес-служба КМДА

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Зазначимо, що причиною обвалу стали прикріплені до балкону торси, які утримували велику й тяжку навісну конструкцію, наповнену землею. В якийсь момент стеля не витримала ваги майже 1 тони ґрунту.

Фото: прес-служба КМДА

Фото: прес-служба КМДА

Фото: прес-служба КМДА
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Фото: прес-служба КМДА

Раніше ми повідомляли, що в столичній багатоповерхівці обвалилися балкони.Конструкція обвалилася з сьомого поверху і зачепила поверхи нижче. Місцеві жителі кажуть, що ще під час землетрусу в Києві ще у вісімдесяті роки конструкції пошкодилися.

Нагадаємо, що у Вінницькій області трирічний хлопчик впав з п'ятого поверхуі залишився живий. Зараз він у лікарні. Дитина залишилася вдома зі старшим братом. Він вийшов на балкон, відчинив вікно, не втримався і впав.

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