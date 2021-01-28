На Майдані Незалежності протест ФОПів: пройдуть маршем по Києву

Близько тисячі чоловік готуються пройти маршем по столиці

У Києві 28 січня на Майдані Незалежності проходить акція протесту ФОПів.

Реклама

Про це повідомляють в групі Підприємці України в Facebook.

Близько тисячі людина готуються пройти маршем по столиці.

Маршрут руху: Майдан Незалежності – представництво ЄС, після чого ФОПовци попрямують до Конституційного суду України, а потім до посольства США.

В тренді У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)

Нагадаємо, що підприємці вимагають, збереження спрощеної системи оподаткування та звітності і скасування обов'язкових касових апаратів.

Реклама

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОП. За ним визначається група платника податків-спрощенця.

А про те, чого чекають від влади ФОПи, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Протести ФОПів на Майдані

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама