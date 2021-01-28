На Майдані Незалежності протест ФОПів: пройдуть маршем по Києву

У Києві 28 січня на Майдані Незалежності проходить акція протесту ФОПів.
Про це повідомляють в групі Підприємці України в Facebook.
Близько тисячі людина готуються пройти маршем по столиці.
Маршрут руху: Майдан Незалежності – представництво ЄС, після чого ФОПовци попрямують до Конституційного суду України, а потім до посольства США.
Нагадаємо, що підприємці вимагають, збереження спрощеної системи оподаткування та звітності і скасування обов'язкових касових апаратів.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року також ще змінилися річні ліміти доходів ФОП. За ним визначається група платника податків-спрощенця.
А про те, чого чекають від влади ФОПи, дивіться в сюжеті:
Всі подробиці в спецтемі Протести ФОПів на Майдані
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк