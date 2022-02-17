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На Осокорках хочуть побудувати парк атракціонів на місці озер

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 07:52
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На будівельних майданчиках вже активізувалися роботи
Активісти почали перекривати в'їзд техніки на будівельні майданчики/Фото: Telegram-канал "Київ без цензури", колаж: "Сьогодні"
Активісти почали перекривати в'їзд техніки на будівельні майданчики/Фото: Telegram-канал "Київ без цензури", колаж: "Сьогодні"

У Києві на Осокорках із новою силою розгорається боротьба з приводу забудови території вздовж озер, де люди хочуть створити екопарк. Активісти повідомляють, що на будівельні майданчики почала заїжджати техніка та активізувалися роботи.

Про це пише "Сьогодні".

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Що кажуть інвестори?

Йдеться про п'ять земельних ділянок загальною площею 176 гектарів на Осокорках, де хочуть збудувати житлові висотки.

"Забудовник почав виконувати будівельні роботи в рамках виконання меморандуму, який був підписаний у квітні минулого року. Проводяться роботи в рамках добудови проєктів банку "Аркада", в тому числі. Є всі дозволи на будівництво, договори по земельних ділянках, де ведуться роботи, а також договори оренди до 2035 року. Роботи розпочали після рішення Верховного суду, яке набуло чинності", — розповів сайту "Сьогодні" голова громадської організації "Об'єднання інвесторів ЖК "Евріка", "Патріотика", "Патріотика на озерах" Віталій Щербаков.

Деякі активісти почали перекривати в'їзд техніки на будівельні майданчики. Поки що до жорсткого протистояння справа не дійшла, але представники інвесторів вважають, що подібні дії – це злочин і обіцяють звертатися до поліції.

Що каже влада?

У Київраді кажуть, що забудовник намагається будь-якими шляхами забудувати цю місцевість. У вівторок питання забудови на Осокорках розглядали на засіданні екологічної комісії Київради.

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"Раптово з'явилася ініціатива по забудові озер Тягле і Небреж парком з атракціонами. Це обговорювалося на засіданні екологічної комісії Київради. І це при тому, що там вже створено офіційний ландшафтний заказник. Забудовник попри підписаний меморандум намагається будь-якими шляхами вибити собі цю територію, в цьому випадку будівництвом на місці озер парку атракціонів. У вівторок на будівельній ділянці, де майже місяць не велися роботи, з'явилася будівельна техніка. Місцеві активісти її зупинили", — розповіла сайту "Сьогодні" депутат Київради Аліна Михайлова.

Вона доповнює, що забудовник поки що не може розпочати роботи, оскільки немає рішення Київради. А меморандум – це лише домовленість, яка не має юридичної сили.

Що кажуть активісти?

Активісти підтверджують, що забудовник активізував роботи на будмайданчиках на Осокорках. Туди почала з'їжджатися техніка, будівельники проводять підготовчі роботи. Активісти наполягають, що на Осокорках та біля озер Тягле, Небреж, Мартишев необхідно створювати затишні природні парки, а не забудовувати їх висотками.

"Ми займаємося створенням регіонального ландшафтного парку навколо озера Тягле і Осокорківських лугів. Ці території вільні від забудови, вони не знаходяться в оренді у забудовників. Там не проводяться ніякі будівельні роботи. Місцевість запущена і зараз не пристосована для прогулянок. Ми робимо все можливе, щоб привести її в порядок", — розповів нам Сергій Машовець, голова громадської організації "Національний парк збереження та збагачення флори та фауни "Осокорки".

Забудовники знищують дерева у Києві

Нещодавно кияни обговорювали появу загадкового будівельного паркану на вулиці Жуковського, 5 у Голосіївському районі. Люди обурювалися, що за огорожею зрізають дерева і незабаром почнеться будівництво.

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У Голосіївській РДА сайту "Сьогодні" повідомили, що ця земельна ділянка була передана в оренду приватній компанії з цільовим використанням для будівництва та обслуговування споруд ринкової інфраструктури.

"На цю мить будівельні роботи там не виконуються. Встановлено тимчасову будівельну огорожу на підставі контрольної картки про порушення благоустрою, яку видано Департаментом міського благоустрою КМДА", – повідомили у Голосіївській РДА.

Там додають, що з'ясовуватимуть, чи дійсно на ділянці вирізують дерева. Для цього на Жуковського, 5 виїде районний інспектор із благоустрою.

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