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На Великдень посилять обмеження, а киян штрафуватимуть

26 квітня, 13:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У "червоних" зонах карантину богослужіння на свята і зовсім можуть заборонити

У Києві на великодні свята розмістять додаткові пости правоохоронців, щоб вони стежили за дотриманням карантину.

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Про це сказав глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність маскового режиму під час проведення богослужінь. Тому на Великодні свята будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів" , – говорить глава Держпродспоживслужби про Вербну неділю.

У зв'язку з цим, в Києві на свята посилять контроль за дотриманням карантину.

За словами Олега Рубана, в "червоній" зоні карантину богослужіння на свята і зовсім заборонять. А за порушення карантину церкви ризикують отримати штраф.

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Киян, які порушують обмеження, можуть оштрафувати на суму 170-220 гривень.

Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що вже наступного тижня Київ може вийти з "червоної" зони.

Також ми писали, що послаблять обмеження після 30 квітня – багато в чому залежить від самих киян.

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Київ свята карантин Великдень поліція коронавірус Олег Рубан

Джерело: Сьогодні

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