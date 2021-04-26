На Великдень посилять обмеження, а киян штрафуватимуть

У "червоних" зонах карантину богослужіння на свята і зовсім можуть заборонити

У Києві на великодні свята розмістять додаткові пости правоохоронців, щоб вони стежили за дотриманням карантину.

Реклама

Про це сказав глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Було велике скупчення людей, відсутність дистанції, відсутність маскового режиму під час проведення богослужінь. Тому на Великодні свята будемо проводити додаткові заходи, встановлювати додаткові пости для дотримання режимів" , – говорить глава Держпродспоживслужби про Вербну неділю.

У зв'язку з цим, в Києві на свята посилять контроль за дотриманням карантину.

За словами Олега Рубана, в "червоній" зоні карантину богослужіння на свята і зовсім заборонять. А за порушення карантину церкви ризикують отримати штраф.

Реклама

Киян, які порушують обмеження, можуть оштрафувати на суму 170-220 гривень.

Нагадаємо, що раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що вже наступного тижня Київ може вийти з "червоної" зони.

Також ми писали, що послаблять обмеження після 30 квітня – багато в чому залежить від самих киян.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама