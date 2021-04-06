На Поштовій площі з'явилося більше сотні велосипедів (фото, відео)

Поки невідомо чому на площі їх так багато

У Києві на Поштовій площі з'явилося більше сотні велосипедів Bikenow, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.

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На фото видно, що біля прокату бажаючих мало. Люди тільки фотографували і розглядали.

Є версія, що їх будуть розвозити по інших точках по місту. Але поки невідомо чому на площі їх так багато.

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Можливо, що це тимчасове рішення для транспортного колапсу. До речі, на таких велосипедах катається багато киян.

Нагадаємо, що 5 квітня, в Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.

Раніше ми писали, що в Києві через локдауна велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.

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Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауна, читайте в нашому материіалі.

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