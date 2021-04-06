На Поштовій площі з'явилося більше сотні велосипедів (фото, відео)

У Києві на Поштовій площі з'явилося більше сотні велосипедів Bikenow, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Олександр Марущак.
На фото видно, що біля прокату бажаючих мало. Люди тільки фотографували і розглядали.
Є версія, що їх будуть розвозити по інших точках по місту. Але поки невідомо чому на площі їх так багато.
Можливо, що це тимчасове рішення для транспортного колапсу. До речі, на таких велосипедах катається багато киян.
Нагадаємо, що 5 квітня, в Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.
Раніше ми писали, що в Києві через локдауна велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.
Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауна, читайте в нашому материіалі.
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