На випадок НП: що робити і куди бігти, коли почули сирени

У Києві під час надзвичайної ситуації включать сирени, а містом їздитимуть оснащені гучномовцями автомобілі. Все це для привернення уваги населення
Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА, пише Укрінформ.
Що робити, якщо почули сирени
"Сирени означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, потрібно негайно увімкнути гучномовець, радіо або телевізор і слухати повідомлення", – йдеться у повідомленні.
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Також сповіщатимуть та інформуватимуть населення автомобілі, які обладнані гучномовцями.
"Вислухавши повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки та метушні відповідно до отриманих вказівок. Повідомлення міститиме: інформацію про надзвичайну ситуацію, місце та час виникнення надзвичайної ситуації, територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє до зон ураження, порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якнайбільше людей", – заявили в департаменті.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо він дійсно планувався.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну.
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