На випадок НП: що робити і куди бігти, коли почули сирени

Містом їздитимуть автомобілі, які обладнані гучномовцями. Вони інформуватимуть про те, що робити далі

Під час надзвичайної ситуації не можна панікувати та метушитися / Колаж "Сьогодні"

У Києві під час надзвичайної ситуації включать сирени, а містом їздитимуть оснащені гучномовцями автомобілі. Все це для привернення уваги населення

Про це повідомили у департаменті муніципальної безпеки КМДА, пише Укрінформ.

Реклама

Що робити, якщо почули сирени

"Сирени означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!". Почувши такий сигнал, потрібно негайно увімкнути гучномовець, радіо або телевізор і слухати повідомлення", – йдеться у повідомленні.

Також сповіщатимуть та інформуватимуть населення автомобілі, які обладнані гучномовцями.

"Вислухавши повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки та метушні відповідно до отриманих вказівок. Повідомлення міститиме: інформацію про надзвичайну ситуацію, місце та час виникнення надзвичайної ситуації, територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє до зон ураження, порядок дій в умовах надзвичайної ситуації тощо. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якнайбільше людей", – заявили в департаменті.

Реклама

Загроза вторгнення РФ в Україну

Раніше ми писали: