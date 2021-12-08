Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

На випадок вторгнення Росії: репортаж з бомбосховищ Києва (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
8 грудня, 14:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
При необхідності керівники організацій та власники споруд забезпечать вільний доступ для укриття
Одне з бомбосховищ у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Одне з бомбосховищ у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Загалом у столиці налічується 514 сховищ.

"Сьогодні" вирішив перевірити, в якому стані бомбосховища столиці.

Реклама

Як виглядають бомбосховища Києва зсередини

Фонд захисних споруд цивільної оборони включає:

  • сховища цивільного захисту,
  • підземний простір метрополітену,
  • підвальні приміщення житлових будинків,
  • підземні паркінги,
  • інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

У цьому бомбосховищі може поміститися 300 людей.

Реклама

Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
1/7

Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"
1/14

Реклама

Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

"Об'єкти подвійного використання застосовують залежно від засобів ураження. Це можуть бути прямі бойові дії, чи бомбардування, чи артилерійські обстріли. Я раджу максимально швидко знаходити укриття. Яке саме це буде укриття – все залежить від ситуації, де ви знаходитесь. У Києві бомбосховища були актуальними, коли була "холодна війна", – розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Скільки бомбосховищ у столиці?

"У Києві об'єктів подвійного використання майже 5 тисяч. До них відносяться підвальні приміщення, поглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 млн 800 тисяч людей", – розповів Ткачук.

Тривожна валіза

У разі НС необхідно взяти з собою тривожну валізу. Туди повинні входити:

  • Копія документів;
  • Теплі речі;
  • Продукти;
  • Вода;
  • Ліки.

Бомбосховище на території паркінгу

Воно розраховане на 600 осіб, але води у бочках лише на 200. У разі тривоги автомобілі з паркінгу евакуюють.

Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
1/8

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 390

захворіло за тиждень в Києві

-7%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 грудня 1991. У Біловезькій пущі президенти України, Росії та Білорусі Кравчук, Єльцин і Шушкевич поклали край історії СРСР.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.33

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.73

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти