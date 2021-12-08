На випадок вторгнення Росії: репортаж з бомбосховищ Києва (фото, відео)

При необхідності керівники організацій та власники споруд забезпечать вільний доступ для укриття

Одне з бомбосховищ у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Загалом у столиці налічується 514 сховищ.

"Сьогодні" вирішив перевірити, в якому стані бомбосховища столиці.

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Як виглядають бомбосховища Києва зсередини

Фонд захисних споруд цивільної оборони включає:

сховища цивільного захисту,

підземний простір метрополітену,

підвальні приміщення житлових будинків,

підземні паркінги,

інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

У цьому бомбосховищі може поміститися 300 людей.

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Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" 1 /7

Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні" 1 /14

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Кількість укриттів у столиці

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

"Об'єкти подвійного використання застосовують залежно від засобів ураження. Це можуть бути прямі бойові дії, чи бомбардування, чи артилерійські обстріли. Я раджу максимально швидко знаходити укриття. Яке саме це буде укриття – все залежить від ситуації, де ви знаходитесь. У Києві бомбосховища були актуальними, коли була "холодна війна", – розповів Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Скільки бомбосховищ у столиці?

"У Києві об'єктів подвійного використання майже 5 тисяч. До них відносяться підвальні приміщення, поглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. Одночасно ми можемо захистити 2 млн 800 тисяч людей", – розповів Ткачук.

Тривожна валіза

У разі НС необхідно взяти з собою тривожну валізу. Туди повинні входити:

Копія документів;

Теплі речі;

Продукти;

Вода;

Ліки.

Бомбосховище на території паркінгу

Воно розраховане на 600 осіб, але води у бочках лише на 200. У разі тривоги автомобілі з паркінгу евакуюють.

Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" Бомбосховище на території паркінгу у Києві. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" 1 /8

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