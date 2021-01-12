На Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чутки

У Мережі повідомили, що киян не пускають на територію площі

У Мережі активно пишуть, що киян перестали пускати на Софійську площу, а головну ялинку країни і зовсім прибирають.

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Сайт "Сьогодні" звернувся до офіційних джерел і дізнався, чи так це насправді.

Що відбувається?

Деякі українські ЗМІ пишуть, що новорічну локацію на Софійській площі в Києві демонтують. Причиною цього нібито стали карантинні обмеження, введені напередодні.

Зазначається, що вхід на територію обгороджений, а працівники вже почали розбирати прикраси.

І що, правда?

Організатори новорічного свята розповіли сайту "Сьогодні", що чутки про демонтаж ялинки не відповідають дійсності.

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"Вона сяятиме новорічними вогнями до 14 січня, включно. До нас постійно приходить поліція з наріканням, що ялинка збирає багато людей. Тому ми обмежили до неї підхід. Ми вже відключили всі фотозони і каруселі. Вони не працюють. А ялинка залишатиметься на площі до Старого Нового року – це нормально. Після цього почнеться її демонтаж", – повідомили організатори.

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До речі, скандальний капелюх теж поки на Софійській площі, але вже сьогодні його заберуть представники Kyiv School of Economics. Капелюх три місяці прикрашатиме будівлю на вулиці Шпака, 3.

"Виявляється, 15 січня в світі святкують всесвітній день капелюхів. До цього дня вони хочуть встановити наш казковий капелюх у себе", – відзначили організатори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якого числа триватимуть "зимові" обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.

Також сайт "Сьогодні" зібрав список забороненої продукції, яку протягом наступних двох тижнів українці не зможуть придбати в магазинах.

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