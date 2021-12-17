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У Києві зберуть народну новорічну ялинку! Ми дізналися, як приєднатися до акції (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 07:30
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Під вертеп головної ялинки країни принесли старовинні коробки та глеки – чим їх хочуть наповнити і як це пов'язано з народною ялинкою
На Софійській площі, крім головної ялинки, буде і дерево, прикрашене іграшками українців
На Софійській площі, крім головної ялинки, буде і дерево, прикрашене іграшками українців / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі продовжується монтаж різдвяного вертепу, який прикрасить основу головної ялинки країни. Дерев'яні скульптури вже частково розставлені на свої місця. Крім того, біля вертепу встановили старовинні глечик та кошики.

Сайт "Сьогодні" дізнався, навіщо вони потрібні.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

За словами організаторів новорічного свята, старовинні глечики та коробки вони встановили, щоб створити новий унікальний проєкт.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

На Різдво волхви та старці дарували Марії та Йосипу подарунки. Вони стали невід'ємним атрибутом свята. Дарувальниками можуть стати всі українці, поділившись лише одною скляною іграшкою.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Куди підуть подаровані іграшки?

Президент Folk Ukraine, який організовує свято на Софійській площі, Ігор Добруцький розповів, що компанія хоче створити музей новорічної іграшки.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Якщо у вас є скляна новорічна іграшка, якою ви можете поділитися, то приходьте на Софійську площу та залиште її в одній із ємностей. Іграшка має бути надійно упакована, підписана, а її господар може зробити фотографію з нею та розмістити на нашій сторінці у соціальних мережах", – сказав Добруцький.

Наступного року планують поставити на Софійській площі ще одну "Народну ялинку", прикрашену іграшками, подарованими людьми.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Усі, хто поділяться новорічною іграшкою, стануть фундаторами музею. Цими іграшками ми прикрасимо ялинку заввишки 10 метрів, яку теж встановимо на площі наступного року. Народна ялинка буде накрита спеціальним наметом, щоб іграшки не постраждали від вологи та снігу. На спеціальному екрані ми показуватимемо фотографії тих українців, які поділяться з нами своїми скляними іграшками", – пояснює Ігор Добруцький.

Сам він першим поділився своєю іграшкою, яку поклав у коробку біля вертепу.

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