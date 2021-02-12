На станції метро "Контрактова площа" з'явилися нові турнікети

Такі турнікети вже встановлені на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська"

На станції метро "Контрактова площа" завершена установка турнікетів.

Реклама

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Станція метро "Контрактова площа" запрацювала у звичному режимі.

"Монтажні та налагоджувальні роботи з установки нових турнікетів завершено раніше запланованого терміну", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що такі турнікети вже встановлені на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська". Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина і безконтактну банківську картку.

В тренді А як же сніговий апокаліпсис? Кличко раптово пішов у відпустку

Реклама

Раніше ми писали, що в столичному метро встановлять додаткові камери відеоспостереження.

Читайте докладніше, як камери на дорогах знизили кількість ДТП.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама