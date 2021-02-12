На станції метро "Контрактова площа" з'явилися нові турнікети

На станції метро "Контрактова площа" завершена установка турнікетів.
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Станція метро "Контрактова площа" запрацювала у звичному режимі.
"Монтажні та налагоджувальні роботи з установки нових турнікетів завершено раніше запланованого терміну", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що такі турнікети вже встановлені на станціях "Сирець", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Харківська". Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина і безконтактну банківську картку.
Раніше ми писали, що в столичному метро встановлять додаткові камери відеоспостереження.
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