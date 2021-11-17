На тепло сподіватися не варто. Прогноз погоди у Києві на 17 листопада (карта)

Чи не з кожним вдень температура у столиці України стає дедалі нижчою

Цього дня опадів у Києві не буде/Колаж: Сьогодні

У середу, 17 листопада, у Києві прогнозують холодну погоду. Очікується невелика хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України температура коливатиметься від +2 до +4 градусів. Вітер — південний, 3-8 м/с. Опадів не прогнозують.

Аномалія у Києві

У столиці у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.

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"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.

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