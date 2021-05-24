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На три дні пізніше норми: у Київ прийшло метеорологічне літо

24 травня, 14:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Воно настало у столиці на три дні пізніше середньобагаторічних показників – тривають спостереження

Фото: PXhere

Фото: PXhere

У Києві настало метеорологічне літо – метеорологічна весна, яка тривала 62 дні, нарешті закінчилась.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа", – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. А найраніше воно настало у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні сьогодні, 24 травня, у центральних, східних і частині південних регіонів очікуються дощі. У столиці також дощитиме.

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Крім того, 18 травня після полудняКиїв накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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