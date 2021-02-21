На Троєщині з'явився "сніговий ангел" і відразу став місцевою цікавинкою (фото)

У Києві на Троєщині зліпили цілу скульптуру зі снігу – фігура ангела тепер прикрашає стадіон школи №307 по вулиці Радунській.
Як розповів "Сьогодні" автор скульптури Олександр Бежевець – ліпили удвох із 13-річною дочкою, на створення фігури знадобилося півтори години.
Хоча автори вважають свого ангела недовершеним – мовляв, не встигли опрацювати дрібні деталі, проте фігура вже стала місцевою цікавинкою – з нею охоче фотографуються місцеві жителі.
Нагадаємо, сніг у Києві поступово почав танути і потепління ще більше посилиться з початку наступного тижня. У понеділок очікується до 10 градусів тепла. Жителям деяких областей не пощастить – буде мокрий сніг.
Однак за короткочасної відлигою знову прийдуть морози – вночі до -21, а також сильні вітри.
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