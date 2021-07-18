Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

На Троєщині жінка врізалася у ТРЦ і знесла будку паркувальника: відео епічного ДТП

18 липня 2021 14:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жінка-водій кілька разів ударила будку і перекинула її на виїжджаючу іномарку – очевидці в шоці від такого водіння

Жінка-водій не розминулася з паркувальником

Жінка-водій не розминулася з паркувальником / Фото: dtp.kiev.ua

У Києві на Троєщині жінка на автомобілі протаранила торгово-розважальний центр, а потім ще і знесла "будку" людини, який відповідає за парковку. Відповідні кадри опубліковано спільнотою dtp.kiev.ua у Facebook.

Реклама

Незвичне ДТП сталося біля ТРЦ "Район", що на вулиці Лаврухіна.

"Жінка на автомобілі KIA розгубилася і спочатку врізалася у будівлю торгового центру, а потім, здавши назад, протаранила "будку" паркувальника, яка впала на Volkswagen, що виїжджав з ТРЦ. Тільки після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати. Люди не постраждали. Ми все-таки рекомендуємо отримувати хоча б мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав", – йдеться у повідомленні.

В тренді
Гроші не пахнуть. У "Київводфонді" вкрали 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів
Обшуки провели у приміщеннях "Київводфонду", а також за місцем проживання його директора / Фото: колаж "Сьогодні"
Очевидці прийшли на допомогу
Volkswagen опинився не в той час і не в тому місці. Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня у Києві відбулося п'яне ДТП – загибла дівчина вилетіла з вікна на асфальт. Відразу ж після ДТП брат водія, чоловік потерпілої, втік з місця аварії – він кинув вмираючу на асфальті дружину.

Реклама

А сьогодні у столиці стріляли на Солом'янці, є поранений. Спочатку поліцейські припустили, що був конфлікт двох чоловіків, але потім знайшовся свідок з іншою версією.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталосяІнші новини
"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила МережуІнші новини
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)Інші новини
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)Інші новини
Дніпро
Дніпро "атакують" медузи – з чим це пов'язано і чи є небезпекаІнші новини
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода
Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негодаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти