На Троєщині жінка врізалася у ТРЦ і знесла будку паркувальника: відео епічного ДТП

Жінка-водій кілька разів ударила будку і перекинула її на виїжджаючу іномарку – очевидці в шоці від такого водіння

Жінка-водій не розминулася з паркувальником / Фото: dtp.kiev.ua

У Києві на Троєщині жінка на автомобілі протаранила торгово-розважальний центр, а потім ще і знесла "будку" людини, який відповідає за парковку. Відповідні кадри опубліковано спільнотою dtp.kiev.ua у Facebook.

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Незвичне ДТП сталося біля ТРЦ "Район", що на вулиці Лаврухіна.

"Жінка на автомобілі KIA розгубилася і спочатку врізалася у будівлю торгового центру, а потім, здавши назад, протаранила "будку" паркувальника, яка впала на Volkswagen, що виїжджав з ТРЦ. Тільки після декількох ударів жінка припинила спроби виїхати. Люди не постраждали. Ми все-таки рекомендуємо отримувати хоча б мінімальні навички водіння перед покупкою водійських прав", – йдеться у повідомленні.

Очевидці прийшли на допомогу

Volkswagen опинився не в той час і не в тому місці. Фото: dtp.kiev.ua

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня у Києві відбулося п'яне ДТП – загибла дівчина вилетіла з вікна на асфальт. Відразу ж після ДТП брат водія, чоловік потерпілої, втік з місця аварії – він кинув вмираючу на асфальті дружину.

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А сьогодні у столиці стріляли на Солом'янці, є поранений. Спочатку поліцейські припустили, що був конфлікт двох чоловіків, але потім знайшовся свідок з іншою версією.

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