На ВДНГ в Києві останні дні роботи виставки "Чорнобиль. Подорож". Що можна подивитися?

На виставці можна відвідати безкоштовні екскурсії, а також піти на показ фільму разом з кінокритиком Алферовим

Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві останній тиждень працює мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож", відкрита до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляють організатори.

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На виставці проходять безкоштовні екскурсії. Їх проводять куратор Павло Гудімов і головний менеджер Юлія Соловей.

Фото: Чорнобиль. Подорож

Розклад екскурсій:

вівторок, середа, п'ятниця – 18:00;

субота і неділя – 11:00 та 13.00.

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Фото: Чорнобиль. Подорож

Також 8 і 15 липня на виставці пройдуть покази фільмів "Мікрофон" і "Голосу Чорнобиля" з кінокритиком Андрієм Алферовим.

Фото: Чорнобиль. Подорож

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Виставка "Чорнобиль. Подорож" працює останні 10 днів – до 15 липня. На ній відвідувачі зможуть:

відправитися в VR-подорож зоною відчуження і оглянути її з висоти пташиного польоту; Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти

прогулятися живим лісом, який росте прямо посеред павільйону;

заглянути в інтерактивні біноклі і побачити диких тварин Чорнобильського біосферного заповідника;

розглянути Кубок володарів кубків УЄФА, який київський "Динамо" завоював в 1986 році за кілька днів після аварії на ЧАЕС;

Реклама побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео "Marooned" групи Pink Floyd, яке було знято в Прип'яті;

завдяки інтерактивним експонатам дізнатися про те, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС і яким може бути майбутнє зони відчуження.

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Виставка працює в павільйоні № 1 ВДНГ щодня (крім понеділка) з 10:00 до 20:00. Але через епідситуацію в країні і карантинні обмеження організатори просять відвідувачів заздалегідь зареєструватися. Виставка функціонує до 15 липня включно.

Фото: Чорнобиль. Подорож

Раніше ми писали про те, що в чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції і чи можлива ще одна аварія.

Нагадаємо, ми показували, як би виглядала Чорнобильська зона, якби не аварія.