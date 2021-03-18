На ВДНГ з'явиться спортивний парк (фото)

На території національного комплексу "Експоцентр" планують створити найкрутіший в Україні спортивний парк.
Про це в Facebook повідомив гендиректор ВДНГ Євген Мушкин.
За його словами, перший етап – розробка детальної концепції та проектної документації спортивної інфраструктури: спортивні майданчики, урбан-парк, облаштування бігових доріжок тощо.
"Прошу допомогти нам зробити ВДНГ ідеальним місцем для занять спортом", – йдеться в повідомленні.
А щоб реалізувати проєкт найкращим чином, киян просять поділитися своїми уподобаннями і пройти анкету.
Раніше ми писали, що на вхідній групі в парку "Позняки" з'явилася нова фотозоні. Вона складається з трьох величезних весняних квіток і крісла.
Нагадаємо, скульптуру піжони з металу встановили в парку "Позняки" в квітні 2019 року. Незвичайний арт-об'єкт створили співробітники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дарницького району.
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