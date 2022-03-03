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На озброєння ЗСУ надійшов унікальний Байрактар

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 березня, 10:49
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Поліцейський собака піднімає шум за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи
У правоохоронців з'явився свій талісман
У правоохоронців з'явився свій талісман / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки ворога. Цуценя німецької вівчарки народилося за кілька місяців до початку війни.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

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"Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців. Малий відчуває початок наближення ворога і здіймає ґвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи. Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", – написав він.

Також поліцейські жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі захисників Ірпеня.

Протистояння російської агресії

Україна вже тиждень утримує оборону від російських загарбників. Плани ворога повністю провалилися, він зазнає небувалих втрат у всіх напрямках. Після регулярних поразок на полі бою окупанти перейшли до своєї "улюбленої" тактики – удари по мирному населенню. Так, цієї ночі окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область), внаслідок чого загинули вісім людей.

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Також був завдано ракетного удару по Києву, проте влада заявила, що силам ППО вдалося перехопити.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що окупанти злякалися ганебної поразки. За його словами, російська армія перетворилася на купу терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.

А трибунал у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України. Що дивно, до позову приєдналося 38 країн світу – такого ще ніколи не було.

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