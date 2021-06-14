На вихідних вакцинації не буде: цього тижня в МВЦ щеплюватимуть в четвер і п'ятницю

Вакцинацію перенесли на будні через Трійцю. Тим, хто вже записався на суботу і неділю запропонують прийти в інший день

Фото: "Сегодня"

Масова вакцинація в Києві проходитиме в четвер та п'ятницю, 17 і 18 червня у Міжнародному виставковому центрі. Масові щеплення перенесені цього тижня через офіційні "довгі" вихідні на Трійцю.

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Для зручності стан живої черги біля МВЦ 17-18 червня транслюватиметься наживо на facebook сторінці helsi.me та у телеграм-каналі. Таким чином, можна буде спостерігати як просуватиметься жива черга та планувати свій час на відвідування МВЦ.

"У МВЦ буде діяти "жива" черга і черга за попереднім записом. Жива черга проходить досить швидко. Усі охочі вакцинуватися обов'язково отримають своє щеплення. Також, з усіма користувачами, які створили записи на 19-20 червня, вже контактує наш коллцентр та пропонує завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації", – розповів Євген Донець, СЕО Сервісу Helsi.mе.



Записатися на вакцинацію на четвер і п'ятницю можна буде через сервіс Helsi.me у вівторок вранці 15 червня. Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за прямим посиланням на сайт helsi.me та вибрати день та час. Підтвердження запису буде надіслано у смс. Його потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом, ІПН та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.



Щеплення проводять у вихідні в Міжнародному виставковому центрі (павільйон №4) біля станції метро "Лівобережна" за адресою: Броварський проспект, 15. Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно за державною програмою. Для швидкого проходження процедури бажано мати підписану із сімейним лікарем декларацію.

Нагадаємо, на "Сьогодні" є детальна інструкція як записатися на вакцинацію в МВЦ онлайн на обраний час і не стояти в живій черзі.

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