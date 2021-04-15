Набір дітей до дитячих садочків: коли у Києві продовжать прийом заяв

У столиці продовжать зараховувати дітей до дошкільних навчальних закладів одразу після пом'якшення карантину, щоб батьки мали змогу особисто подати заявку

У Києві відновлять прийом дітей до дитячих садочків відразу після закінченні локдауну у столиці.

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Про це заявила директор Департаменту освіти й науки КМДА Олена Фіданян в ефірі "Радіо Київ – 98 FM".

Вона зазначила, що для того, щоб дитину прийняли до дитячого садочку, батьки повинні прийти до закладу та власноруч написати заяву про прийняття. А оскільки наразі це зробити неможливо, через карантинні обмеження, то місцева влада вирішила тимчасово призупинити прийом дітей.

"Прийом буде розпочатий після того, як локдаун завершиться, коли батьки зможуть фізично прийти і подати документи. Як буде відбуватися прийом: до дошкільних закладів батьки отримають у свій персональний кабінет електронне запрошення, що їхня дитина є першою, наприклад, у черзі, що їхню дитину запрошують саме в цей садочок. У кожного з батьків є 10 днів подумати, чи їх влаштовує цей садочок, бо часто й густо батьки обирають 5 і більше садків", – наголосила Олена Фіданян.

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Зазначимо, що цього року до дитячих садків очікують прийняти 20 тисяч дітей. А до першого класу підуть 30 тисяч жителів столиці.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві зупинили прийом першокласників до школи через значне поширення коронавірусу. У КМДА повідомили, що прийом дітей до перших класів відновлять вже у травні.

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