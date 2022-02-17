Нацгвардія України взяла під охорону Київську ГЕС

Національна гвардія України взяла під посилену охорону Київську гідроелектростанцію (ГЕС). Так, на прилеглій території працюють патрулі, які перевіряють у людей документи та транспортні засоби.
Про це повідомляє НГУ.
Деталі
Станцію під посилену охорону взяли бійці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Головним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованого проникнення диверсійних груп супротивника з метою проведення провокацій для дестабілізації ситуації як у регіоні, так і в державі.
Далі по темі
Крім того, до охорони ГЕС залучили військових із бойовим досвідом у районі проведення ООС на Донбасі.
Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.
Загроза вторгнення в Україну
- На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила, посилаючись на свої джерела, що це може статися вже 16 лютого, проте цього не сталося.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.