Нацгвардія України взяла під охорону Київську ГЕС

Основне завдання — захист об'єкта і запобігання несанкціонованих проникнень

Національна гвардія України взяла під посилену охорону Київську гідроелектростанцію (ГЕС). Так, на прилеглій території працюють патрулі, які перевіряють у людей документи та транспортні засоби.

Про це повідомляє НГУ.

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Станцію під посилену охорону взяли бійці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Головним завданням правоохоронців є забезпечення надійного захисту об'єкта, а також запобігання несанкціонованого проникнення диверсійних груп супротивника з метою проведення провокацій для дестабілізації ситуації як у регіоні, так і в державі.

Крім того, до охорони ГЕС залучили військових із бойовим досвідом у районі проведення ООС на Донбасі.

Правоохоронці проводять превентивні заходи, зокрема, перевіряють документи осіб та транспортні засоби, а також патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.

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