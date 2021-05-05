"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)

На камеру дівчата вибачаються за свою негідну поведінку перед усіма, чиї почуття зачепили, і називають себе малолітніми дурочками

Обидві дівчини-підлітка, які хуліганили на Великдень у церквіРіздва Христового в Києві, публічно вибачилися перед "усіма людьми і віруючими", визнавши свою негідну поведінку.

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Відповідні відео вони опублікували в мережі.

"Я та дівчина, яка першого травня зайшла до церкви і почала вести себе негідно. Мені дуже шкода, що я показала себе з такого жахливою боку", – каже одна з дівчат.

Вона додала, що хотіла б попросити вибачення у всіх, зокрема віруючих, чиї почуття зачепила своєю поведінкою. Чим були викликані її дії в церкві, дівчина не пояснює.

Її подруга виявилася багатослівнішою. Вона розповіла, що її звуть Єва і вона не думала, що її відео стане настільки масовим і "хтось зі сторонніх про це дізнається".

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"Мені дуже шкода, що в світле свято Пасхи ви повинні спостерігати, як дві малолітні дурочки зайшли до церкви і почали просто творити якусь хрень", – каже вона.

Дівчина стверджує, що вони з подругою не були "під речовинами" і не вживали міцних алкогольних напоїв.

Нагадаємо, 1 травня на Великдень у Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задували свічки у церкві Різдва Христового на Поштовій площі. Усе це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.

Ми також писали, що в київському метро під час локдауну підлітки курили просто у вагоні поїзда.

А в Луцьку двоє підлітків намагалися втекти від правоохоронців на мопеді, при цьому вони матюкалися, показували патрульним непристойні жести і знімали все на відео.