"Почне руйнуватися": архітектор розповів про важливість реконструкції Гостинного двору

Архітектор Андрій Миргородський заявив, що якщо найближчим часом не почати реконструкцію Гостинного двору, то будівля може зруйнуватися. Постраждають, також, і тунелі метро, які проходять під нею.

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Про це він розповів сайту "Сегодня".

"Гостинний двір можна добудувати за рік або півтора за умови своєчасного фінансування. Він, звичайно, постраждав через те, що вже більше восьми років стоїть без даху. Але якщо і далі буде залишатися в такому стані, то, природно, як і тунелі метро під ним, почне руйнуватися. Але поки що його можна швидко привести в порядок", – заявив Миргородський.

У соцмережах з'явилася інформація, що будівлю можна закрити від опадів плівкою і на це, нібито, потрібно від міста всього 150 тисяч гривень.

"Ця інформація не точна... Будівля величезна. Щоб захистити її надійно від вологи, снігу і вітру хоча б спеціальною плівкою, потрібно більше мільйона гривень. Гроші, які, по суті, будуть викинуті "на вітер". Гроші платників податків – адже мова йде про гроші КМДА! Люди, які пишуть таку нісенітницю в Мережі, не розуміють навіть порядок цифр. Це говорять не фахівці, а "політики", – додав архітектор.

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За його словами будівлю потрібно відразу накривати покрівлею, а не закривати плівкою. Вона повинна відповідати майбутньому проекту. Зробити це потрібно якомога швидше, щоб уникнути наслідків.

Детальніше читайте в матеріалі "Сегодня" Новий Київ: яким може стати легендарний Гостинний двір.

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