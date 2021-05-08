Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

8 травня, 23:58

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Незвичне для столиці явище зафіксували в одному зі спальних районів Києва

У небі над Києвом очевидці зняли незвичайне явище – низку рухомих небесних тіл, що світяться.

Реклама

Відео явища опублікував "Київ оперативний". У коментарях до посту користувачі припускали – що б це могло бути. Людей вразило, наскільки точно об'єкти слідують друг за одним в строгому порядку. Коментатори припускали, що це могло бути НЛО, жартували про рептилоїдів і військові літаки.

Однак більшість користувачів упізнали ці об'єкти – супутники Starlink від компанії SpaceX.

В тренді
Коронавірус в Києві. За добу виявили 753 нових випадки (карта)

Їх далеко не перший раз фіксують в небі над Україною. Наприклад, майже рік тому в ніч на 26 травня над Україною також пролетіли 60 супутників засновника SpaceX Ілона Маска. Тоді їх фіксували над Львовом, Харковом і Києвом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Курили, пили і задували свічки: підлітки
Курили, пили і задували свічки: підлітки "відзначилися" на Великдень у церкві (відео)Інші новини
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)
Топ-5 найкрасивіших станцій Київського метрополітену (фото)Інші новини
"Почали творити якусь хр*нь": підлітки вибачилися за дебош у церкві (відео)Інші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
У Києві оголошено штормове попередження: людей сповістили про небезпеку
У Києві оголошено штормове попередження: людей сповістили про небезпекуІнші новини
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)
Парасольки замість шашликів. Українців на Великдень заллє дощами (карта)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти