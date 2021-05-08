Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)

Незвичне для столиці явище зафіксували в одному зі спальних районів Києва

У небі над Києвом очевидці зняли незвичайне явище – низку рухомих небесних тіл, що світяться.

Реклама

Відео явища опублікував "Київ оперативний". У коментарях до посту користувачі припускали – що б це могло бути. Людей вразило, наскільки точно об'єкти слідують друг за одним в строгому порядку. Коментатори припускали, що це могло бути НЛО, жартували про рептилоїдів і військові літаки.

Однак більшість користувачів упізнали ці об'єкти – супутники Starlink від компанії SpaceX.

Їх далеко не перший раз фіксують в небі над Україною. Наприклад, майже рік тому в ніч на 26 травня над Україною також пролетіли 60 супутників засновника SpaceX Ілона Маска. Тоді їх фіксували над Львовом, Харковом і Києвом.