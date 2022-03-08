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Над Києвом український льотчик збив крилату ракету (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 16:34
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Крилата ракета летіла у бік Борисполя
Ракету збили сьогодні, 8 березня / Колаж "Сьогодні"
Ракету збили сьогодні, 8 березня / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 березня, український льотчик збив крилату ракету над Києвом. Вона летіла у бік Борисполя.

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Сьогодні наш льотчик-ас збив чергову крилату ракету над Києвом, що летіла у бік Борисполя. Слава воїнам ЗСУ!", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні 8 березня

  • Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися в глиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.
  • У Київській області понад півтора десятки населених пунктів виявилися відрізані від світу, людям потрібен коридор для доставки продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.
  • В мережі з'явились документальні свідчення наслідків ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, завданих цієї ночі. Повідомляється, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
  • У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". По його словам, більше 90 будинків у Мелітополі зруйновано в результаті обстрілів та боїв.
  • Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь з українських об'єктів).

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