"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів в Києві

Американський дипломат переконаний – саме Росія фінансувала проведення масових протестів

США звинуватили Росію у організації маршу антивакцинаторів. / Фото: Колаж: Сьогодні

США допускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами і плакатами відбувався також у Кишиневі.

Про це заявив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп під час брифінгу, пише Укрінформ.

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Дипломат зазначив, що ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі і в соціальних мережах в Україні, Молдові та країнах Балтії.

"За серйозними свідченнями, меседжі, які розповсюджує ця група, дуже збігаються з російськими наративами, включно із заявами про те, що українці і росіяни – це "один народ". Протестувальники казали, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії", – заявив Ленгенкемп.

За словами речника американського посольства, група антивакцинаторів, яка влаштувала протест, не керується інтересами України і українського народу.

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"Ми сподіваємось, що українці добре розберуться, що являє собою ця група", – сказав Ленгенкемп.

Марш та його вимоги

У Києві 3 листопала відбувалась акція противників вакцинації проти коронавірусу. Вони вимагали:

Скасування карантину та примусової вакцинації.

Створення народної комісії для моніторингу.

Заклики розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.

Крім того, антивакцинатори перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

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Хвилю протестів підхопили і в інших містах, як от в Одесі та Запоріжжі. Там навіть бути сутички з поліцією.

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