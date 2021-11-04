"Сподіваємось, українці розберуться". США заявили про причетність Росії до маршу антивакцинаторів в Києві

США допускають причетність Росії до організації та проведення акції антивакцинаторів у центрі Києва. Ідентичний протест з ідентичними гаслами і плакатами відбувався також у Кишиневі.
Про це заявив речник посольства США в Україні Деніел Ленгенкемп під час брифінгу, пише Укрінформ.
Дипломат зазначив, що ця група противників вакцинації поширює антивакцинальні меседжі і в соціальних мережах в Україні, Молдові та країнах Балтії.
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"За серйозними свідченнями, меседжі, які розповсюджує ця група, дуже збігаються з російськими наративами, включно із заявами про те, що українці і росіяни – це "один народ". Протестувальники казали, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії", – заявив Ленгенкемп.
За словами речника американського посольства, група антивакцинаторів, яка влаштувала протест, не керується інтересами України і українського народу.
"Ми сподіваємось, що українці добре розберуться, що являє собою ця група", – сказав Ленгенкемп.
Марш та його вимоги
У Києві 3 листопала відбувалась акція противників вакцинації проти коронавірусу. Вони вимагали:
- Скасування карантину та примусової вакцинації.
- Створення народної комісії для моніторингу.
- Заклики розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.
Крім того, антивакцинатори перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
Хвилю протестів підхопили і в інших містах, як от в Одесі та Запоріжжі. Там навіть бути сутички з поліцією.
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