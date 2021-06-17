Наркотики поштою: в Києві викрили наркокур'єра з великою партією заборонених речовин (фото)

Чоловіка затримали у одному з київських поштових відділень, куди він прийшов за черговою партією – тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У Печерському районі Києва викрили наркокур'єра, який отримував наркотики поштою. Його затримали під час одержання наркотиків у поштовому відділенні.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах, а саме близько 3 тис таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу", – йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

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Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці готують повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують всі обставини злочину.

Реклама Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаного з нардепом Віктором Медведчуком.