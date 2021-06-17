Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Наркотики поштою: в Києві викрили наркокур'єра з великою партією заборонених речовин (фото)

17 червня 2021 14:26

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Чоловіка затримали у одному з київських поштових відділень, куди він прийшов за черговою партією – тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

У Печерському районі Києва викрили наркокур'єра, який отримував наркотики поштою. Його затримали під час одержання наркотиків у поштовому відділенні.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах, а саме близько 3 тис таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу", – йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Реклама

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці готують повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Не пропусти!
Склад України на матч з Північною Македонією на Євро-2020: є зміни

Слідчі дії тривають, правоохоронці з'ясовують всі обставини злочину.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури
Реклама

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаного з нардепом Віктором Медведчуком.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиціЗдорово
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)
У Чорнобилі сфотографували табун коней Пржевальського з лошатами (фото)Інші новини
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)Інші новини
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)Інші новини
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти