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Налаштовані рішуче: студенти Могилянки готують масштабний пікет (відео, фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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3 лютого, 13:46
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Студенти Києво-Могилянської академії проти перевиборів у виші
Заняття у ВНЗ проводять віддалено / Колаж "Сьогодні"
Заняття у ВНЗ проводять віддалено / Колаж "Сьогодні"

Студенти Києво-Могилянської академії не погоджуються з рішенням міністра освіти України Сергія Шкарлета про призначення перевиборів президента вишу.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Урна для голосування, яку вкрали, вона не була пошкоджена. Печатка на урні залишилася і кандидати погодилися, що вибори все ж таки відбулися. Студентські органи самоврядування теж погодилися, що вибори відбулися. Проте міністр освіти призначив повторні вибори. Він на це не має жодних повноважень", – говорить студент Олексій.

Студенти стверджують, що вони готуються завтра, 4 лютого, провести масштабний пікет під будівлею Кабміну. Вони налаштовані рішуче, попри карантин.

Заняття у виші проводять віддалено.

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Студенти планують здійснити масштабний пікет. Фото: сайт "Сьогодні"
Студенти планують здійснити масштабний пікет. Фото: сайт "Сьогодні"

Що відомо про скандал

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду змагалися два кандидати.

Проте Міністерство освіти і науки оголосило новий конкурс на посаду, попри обрання переможця. Все через порушення під час голосування.

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У навчальному закладі спалахнув скандал через ситуацію, що склалася.

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