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Знайди відмінність: як за рік просунулося будівництво метро на Виноградарі (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 13:14
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У столиці не встигають добудувати метро на Виноградар у встановлений термін
У Мережі показали будівництво метро на Виноградарі
У Мережі показали будівництво метро на Виноградарі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві котрий рік триває будівництво нових станцій метро на Виноградарі. У Мережі показали, що за цілий рік нічого не змінилося.

Фото опублікував київський блогер Олег Тоцький Telegram.

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Ніяк не можуть добудувати станції "Мостицьку" та "Проспект правди".

"Дільниці 214 та 213 метро на Виноградарі. Рівно рік тому я зробив ці кадри, та так їх і не опублікував тоді. На всьому протязі траси метро від Північно-Сирецькій до просп. Правди за цей рік нічого не змінилося, а на фото можна побачити останні ознаки життя на майданчиках", – написав він.

Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький | Фото: Facebook
Будівництво метро на Виноградарі. Фото: Олег Тоцький / Фото: Facebook
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Скільки грошей виділять на будівництво метро?

Мер казав, що головний підрядник будівництва "Київметробуд" не виконав робіт на вищезазначену суму.

"Тому додаткові кошти "Київметробуд" отримає лише тоді, коли виконає вже проплачені нами роботи. На добудову цих станцій місто запланувало виділити наступного року 841 мільйон гривень", – заявив Кличко.

Наразі роботи з будівництва станцій метро на Виноградарі тривають у посиленому режимі. Поки що готовий лише один тунель від станції "Мостицька" до "Сирця". Другий тунель поки що не почали будувати – триває підготовка. Його, як і попередній тунель, прокладатиме німецький прохідницький щит "Галина".

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