Не був удома 505 днів: звільнений з СІЗО Антоненко нарешті обійняв дітей (фото)

Тепер Антоненко знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, але поруч зі своїми дітьми

Після звільнення з-під варти ключового фігуранта справи Андрія Антоненко, який підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, він відразу поїхав додому до родини.

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Фото опублікував в Facebook перший командир Антоненко в зоні бойових дій Олександр Гагаєв.

На знімках щасливий звільнений з-під варти Антоненко, який тепер перебуває під цілодобовим домашнім арештом, лежить на дивані зі своїми дітьми. Він не був удома 505 днів.

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За інформацією ЗМІ, прокуратура не дала нових даних про причетність музиканта Андрія Антоненко до вбивства журналіста Павла Шеремета, що стало причиною для його звільнення з СІЗО.

Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", двоюрідна сестра загиблого журналіста Павла Шеремета Оксана Мозгунова, прокоментувала звільнення з-під варти ключового фігуранта справи Андрія Антоненко. Вона побоюється, що правди про те, хто вбив брата, не вдасться дізнатися.