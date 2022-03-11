Не дають відступити окупантам. Під Києвом стоять загороджувальні загони кадировців

Загони кадировців стоять під Києвом, щоб змушувати окупантів воювати проти ЗСУ – це вкотре підтверджує, що армія РФ деморалізована

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині стоять спеціальні загони кадировців. Вони стримують вогнем російських окупантів, які відмовляються воювати із ЗСУ чи хочуть втекти. Таким чином, кадировці не дають відступити російським військовим, погрожуючи смертю.

Про це розповів член комітету ВР з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі спільного телемарафону UAРазом.

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За його словами, є інформація, що в окупаційних військах створюються загороджувальні загони. Веніславський підкреслив, що Росія повторює сталінські та гітлерівські методи ведення війни.

"На київському напрямку: Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча – там точно стоять спеціальні загони кадировців, які намагаються стримувати вогнем тих російських військових, які уникають зіткнень із ЗСУ. Це дозволяє бути оптимістично налаштованими, бо ворог потужний, але не непереможний" , – розповів депутат.

Веніславський додав, що ЗСУ вже стерли фейк про "силу" російської армії. А найближчим часом "ми продемонструємо зовсім іншу війну, від якої загарбники будуть жахатися".

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Українці б'ються страшніше за "театральні" чеченці

У бою наші військові показують себе не гірше за чеченців, заявив російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров. Більше того, ЗСУ лише за два тижні війни буквально спалили цілу низку міфів про Росію для світу – про сильну армію, закони, історію тощо.

"З того, що зараз відбувається в Україні, зроблено 99% т.зв. російської історії: це смерть міфу про князів, героїв і Суворових… Закон – фейк, армія – фейк, економіка – фейк, історія – фейк, велич – фейк. Покірність українців, які чекають на визвольну армію Путіна, – фейк", – сказав журналіст.