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Не дружить із цифрами. Кличко протролив сам себе напередодні Нового року (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 21:04
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Поки в Мережі обговорюють нову обмовку мера, він вирішив пожартувати над собою сам
Мер Києва визнав, що не дуже товаришує з цифрами
Мер Києва визнав, що не дуже товаришує з цифрами / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко, який нещодавно привітав усіх киян із прийдешнім 2222 роком, вирішив посміятися сам із себе.

У своєму Instagram він опублікував календар нібито на 2222 рік.

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Календар Кличко отримав у подарунок. У ньому відображено одразу два конфузи з градоначальником столиці. Зверху опубліковано цифри зворотного відліку до Нового року. Відомо, що Кличко під час офіційного засвічення ялинки 18 грудня пропустив цифру два, коли рахував у зворотному порядку. На календарі вона також пропущена.

Також там написано "З Новим роком та Різдвом 2222!".

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Жартівливий календар Віталія Кличка. Фото: скріншот

Кличко переплутав 2022 та 2222 роки

Днями мер вкотре обмовився. Під час святкової новорічної промови він привітав усіх із 2220 роком, а потім виправив на 2222-й.

"З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220… 2222", – сказав мер Києва.

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Кличко насмішив новою обмовкою у перші дні зими

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв жителям столиці взимку посипати дороги снігом. Насправді він просто обмовився під час виступу в ефірі телеканалу "Київ" увечері 2 грудня.

Він намагався розповісти, що до зими техніка з розчищення снігу готова, проте видав новий мем.

"Всім службам повідомили, посипатимемо снігом, розчищати будемо максимально", – сказав Кличко.

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