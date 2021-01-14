У Києві скасують локдаун: що буде після 24 січня

Михайло Радуцький прогнозує, що столиця знову повернеться до "помаранчевих обмежень"

Після закінчення в Києві "зимового карантину", який діє з 8 по 24 січня, влада збирається повернути обмеження, що діяли з 14 листопада, коли всю Україну оголосили "помаранчевою зоною".

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Про це сайту "Сьогодні" заявив народний депутат від партії "Слуга народу" і очільник парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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"Остаточне рішення прийматиме уряд, керуючись епідеміологічною ситуацією в країні", – уточнив нардеп.

Нагадаємо, що з 14 листопада по всій країні був оголошений карантин вихідного дня, коли по суботах і неділях не працювали заклади громадського харчування, ТРЦ та інші розважальні установи, більшість торгових точок, спортзали, фітнес-центри, басейни та культурні установи.

При цьому в інші дні діяли обмеження "помаранчевої зони". Проте 2 грудня Кабмін скасував карантин вихідного дня і оголосив "помаранчеві обмеження" в усі дні тижня по всій країні.

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У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв про провал карантину "вихідного дня", тому що українці його масово порушували.

Також, за його словами, жорсткі січневі обмеження не будуть припинені раніше терміну, а сам локдаун продовжить діяти, як і було визначено урядом, до 24 січня.

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