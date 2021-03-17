"Не залишається іншого виходу": влада Києва дедалі наполегливіше говорить про локдаун

Секретар Київради Володимир Бондаренко заявив, що 18 березня в Києві можуть посилити карантин, покликаний стримати поширення COVID-19.
Про це чиновник розповів РБК-Україна.
За його словами, завтра о 10 годині ранку мер Віталій Кличко скликає позачергове засідання комісії з ТЕБ та НС і очікує від головного управління Держпродспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень.
Секретар Київради пояснив, що юридично це не буде переходом у "червону зону" і нагадав, що ситуація в Києві дуже складна. У лікарнях понад 3,5 тисячі чоловік, з яких 71% у важкому стані.
"При таких темпах госпіталізації, через кілька днів в Києві може не вистачати ліжкомісць для хворих. Враховуючи, що через півроку не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні "Укрзалізниці", національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження", – заявив Бондаренко.
Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив сайту "Сьогодні", що прийняття рішення про локдаун у Києві залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті.
А Віталій Кличко заявив, що столиця перебуває за крок від локдауну.
Як повідомлялося раніше, через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули двома днями раніше, від запланованого.
Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні
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