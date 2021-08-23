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Не відкривають двері. У Києві на Хрещатику помітили загадкове будівництво (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 14:09
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"Вулиця Хрещатик" це пам'ятка архітектури місцевого значення і така переробка будівлі повинна бути узгоджена з владою
На знімку - вулиця Хрещатик. Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку - вулиця Хрещатик. Фото: колаж "Сьогодні"

У самому центрі Києва помічений масштабний ремонт. Йдеться про будівлю за адресою Хрещатик, 21. Тут почався ремонт цілого ряду квартир, які знаходяться над приміщенням елітних магазинів.

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Під час однієї з репетицій параду, кореспондент "Сьогодні" навіть помітив робочого, який з мішком на плечах переміщався по перилах будівлі. Видно, що роботи ведуться в декількох квартирах цього будинку – там поміняли вікна і ведуться оздоблювальні роботи.

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Нагадаємо, що "Вулиця Хрещатик" це пам'ятка архітектури місцевого значення і така переробка будівлі повинна бути узгоджена з владою. Тим більше вона перебуває відразу навпроти київської мерії.

На знімку зображено місце, де проходить ремонт. Фото: "Сьогодні"
На знімку зображено місце, де проходить ремонт. Фото: "Сьогодні"

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У КМДА відзначають, що скоріше за все власники приміщень роблять ремонт, що цілком допустимо.

"Наші районні інспектори з благоустрою вже виїжджали на місце, але їм ніхто не відчинив двері. Це приватна власність. І самовільно заходити в приміщення вони не мають права. Інспектори знову виїдуть на місце, щоб все-таки поговорити з власниками і упевнитися в наявності дозвільних документів", – пояснили нам в КМДА.

Питання реконструкцій історичних будівель в столиці

Відзначимо, що в Києві велика проблема зі станом історичних будівель. Багато з них потребують реконструкції. Наприклад, все ще не вирішена доля Гостиного двору.

Також є й інша проблема, коли будівлі позбавляють статусу пам'ятника архітектури або роблять це занадто пізно, як це сталося з "Квітами України".

Раніше ми писали, що:

  • суд визнав винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону, який заволодів чужим майном. Злодій в погонах був засуджений до 7 років позбавлення волі. Збиток склав 40 тисяч доларів.

  • комунальники нажилися на ремонті історичної будівлі в центрі Києва

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