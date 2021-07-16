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"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила Мережу

16 липня 2021 11:20

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дівчина сказала, що українська мова "мерзенна" і нові норми їй взагалі не подобаються

Дівчина обурилася новими правилами і потрапила в скандал. Колаж "Сьогодні"

Дівчина обурилася новими правилами і потрапила в скандал. Колаж "Сьогодні"

У Києві працівниця IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Катарсис".

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У соцмережі дівчина з ніком Анастасія Польських перепостила повідомлення про те, що з 16 липня української мови буде більше. Вона заявила, що це маразм і вона не переварює державну мову.

Публікація дівчини. Скріншот з соцмережі

Коли її публікація викликала резонанс у Мережі, Анастастія відповіла, що не любить українську, бо вона звучить "бридко". Водночас зазначила, нібито "Платить податки в цю країну, на відміну від деяких".

Відповідь дівчини обуреним коментаторам. Скріншот
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Незабаром дівчина видалила публікацію, пояснивши це проханням хлопця. За її словами, він не хотів, щоб Анастасія "принижувалася перед хворими людьми".

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Фото: Катарсис

Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися з ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.

Відповідь компанії, де працює дівчина. Скріншот

Після всього цього замість вже традиційних вибачень українка написала "дякую за піар".

Нагадаємо, раніше в такий же скандал потрапила студентка з Харкова. Вона обурилася тим, що їй потрібно писати курсову роботу українською мовою.

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Крім того, 18-річна жителька Ірпеня Київської області Діана Калеганова нецензурно висловилася про українську мову.

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