"Не перемогти нас російській армії": у Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні піснями і маршем (фото)

Вчора ввечері, 18 лютого, в 7 річницю початку масових розстрілів на Майдані, в Києві пройшов марш Пам'яті Небесної Сотні.

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Саме в цей день в 2014 році від куль снайперів загинули понад 20 осіб, а число поранених обчислювалося сотнями. За різними оцінками, поранення отримали від 500 до 1 тис. осіб. За даними медиків, багато хто з загиблих і постраждалих отримали тоді поранення в голови – це може свідчити про те, що вівся прицільний вогонь.

Напередодні вчорашньої ходи в Михайлівському соборі столиці відспівали панахиду. Спеціально для цього в храмі розмістили великий банер з портретами евромайданівців, а поруч встановили розп'яття Христа і кілька батонів.

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Як ми помітили, багато хто з парафіян не приховували сліз, ставили свічки біля портретів і довго молилися біля ікон. Через кілька хвилин після початку панахиди в собор прийшли кілька осіб з біло-червоними прапорами Білорусі. Тими самими, які стали символами протестів в сусідній країні.

"Ми приїхали з Білорусі, щоб вшанувати і пам'ять нашого земляка, Михайла Жизневського, який загинув на Євромайдані одним з перших", – сказав нам один з чоловіків з цієї делегації.

Панахида тривала трохи більше півгодини, після чого колона з 250-300 осіб вишикувалася на вулиці Трьохсвятительській і обходячи метрові кучугури, часом лаючи комунальників, попрямували до Європейської площі. Очолило марш авто з потужними динаміками, з яких час від часу звучала пісня "Пливе кача".

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Організатори маршу, ведучи за собою колону, розповідали про події 18 лютого 2014 року. Коли колона наблизилася до Європейської площі, то поліції довелося на кілька хвилин зупинити авторух – на місці загибелі перших героїв Небесної сотні колона поклала квіти і поставила лампадки.

На вулиці Грушевського, де також йшли запеклі бої в 2014-му, організатори на всю міць включили пісню "Воїни світла", що стала за ці роки символом боротьби з агресором. Під її динамічну мелодію, підспівуючи "Воїни світла, воїни добра, охороняють літо, б'ються до ранку", колона пішла набагато бадьоріше і за лічені хвилини повернула на вулицю Інститутську.

Під час проходження колони по вулиці Грушевського організатори маршу вигукнули: "Не перемогти нас російської армії. Все у нас в Україні буде добре".

Як виявилося, тут, на подив деяких учасників ходи, колона звернула на Банкову, до Офісу президента. Біля нього помітно заметушилися силовики, які охороняли територію. З будівлі навпроти висипали нацгвардійці, але авто, що очолювало колону, зупинилося у відкритих воріт і розгорнулося.

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Через хвилину кілька осіб в колоні запалили фаєри. Ще через кілька хвилин колона розвернулася і попрямувала до меморіалу героям Небесної сотні, який розташований біля станції метро Хрещатик. Тут учасники поклали квіти і запалили лампадки. Прощалися учасники маршу, обіймаючись одне з одним під вигуки "Слава Україні! Героям слава. Смерть ворогам".

Нагадаємо, 18-20 лютого 2014 року на Майдані почалися розстріли активістів, які брали участь в Революції Гідності. Тоді в центрі Києва загинули близько ста осіб, кілька десятків людей пропали безвісти, понад тисячу отримали поранення, а сотні – арештовані і піддалися тортурам. ми зібрали спогади українців про найкривавіші дні Майдану.

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