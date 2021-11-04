Не допомогла навіть поліція: з'явилося відео нападу на журналіста "Сьогодні" у Лаврі (відео)

Під час проведення прямої трансляції з місця події на журналіста напали кілька чоловіків

Ігорю Сєрову не давали працювати / Коллаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 листопада, у Києво-Печерській Лаврі спалахнула пожежа. На місці НП кореспонденту "Сьогодні" Ігорю Сєрову не давали працювати та вибивали камеру з рук. У нас з'явилось відео нападу.

Подробиці

На місце пожежі прибув кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров. Під час проведення прямої трансляції з місця події на журналіста напали кілька чоловіків. Вони почали хапати його і ледь не розірвали куртку.

Реклама

Кореспондент викликав поліцію. Згодом вона приїхала, але на відео видно, що напад продовжується навіть під час присутності копів. Хто були чоловіки, які відбирали телефон і штовхали журналіста, невідомо.

Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) із поширенням на покрівлю.

Реклама

На місці пожежі біля Києво-Печерської Лаври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 людина та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської Лаври", – повідомили сайту "Сегодня" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано о 14.45. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

Раніше ми писали: