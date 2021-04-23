Не сподобалися камери: в Києві подружжя розгромило ліфт в новому будинку (відео)

Подружжя молотком побило камери, а потім зламало кнопки і плату ліфта – він тимчасово не працює, ремонт займе якийсь час

У Києві подружжя розгромило камери відеоспостереження і кнопки ліфта. В результаті ліфт поламався і мешканцям доведеться якийсь час ходити пішки.

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Про це повідомляє Instagram-канал kiev_topnews.

Інцидент стався в ЖК "Авіатор" на проспекті Любомира Гузара, 26. Там подружжя, які проживають в 22-поверховому будинку, почали громити ліфт. Спочатку вони зіпсували камери, потім молотком чоловік пошкодив кнопки і плату. Коли вони зрозуміли, що їх знімає очевидець, то намагалися цьому завадити.

Невідомо, що стало причиною такої поведінки. Очевидці припускають, що пару розлютили камери відеоспостереження, які недавно тут встановили.

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Відзначимо, що поки що невідомо, що загрожує вандалам. Але, мешканцям та адміністрації ОСББ в соцмережах вже пропонують активну допомогу в подальшому вирішенні конфлікту.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові обурені правилом про перевезення не більше 10 пасажирів в салоні городяни розгромили трамвай.

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