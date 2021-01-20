Не потрап у пастку! В Україні з'явився новий вид шахрайства, замаскований під роздачу грошей від "АТБ"

Чим більш складні у фінансовому плані часи наступають, тим більше людям хочеться вірити у диво (приміром, у несподіваний виграш досить солідної суми грошей). На жаль, чим більше громадяни потребують грошей, тим більш довірливими та безтурботними стають. Особливо небезпечно, якщо у злочинній схемі використовується щось знайоме – відома торгова марка чи бренд. Таку просту істину давно взяли на озброєння різного роду шахраї. Звісно, вони часто цим користуються. Якою привабливою та безпечною не здавалася б пропозиція подібних махінаторів, підсумок участі в атракціоні небаченої щедрості завжди однаковий. Наївний учасник втрачає свої кревні! Часом дуже велику суму або навіть залишається винен банку, в якому має кредитку.

Серед свіжих прикладів – інтернет-шахрайство, замасковане під нібито акцію із роздачі грошей найбільшою торговельною мережею країни "АТБ". Так-так! Йдеться саме про роздачу грошей, для одержання яких не потрібно нічого робити. Цікаво, що на підставному інтернет-ресурсі шахраїв є дрібний напис "Представлений бренд не має ніякого відношення до організаторів даної акції! Акція діє до 1 лютого 2021 року", але на нього мало хто звертає увагу.

Як повідомляє видання "Днепровская Панорама", шахраї розсилають повідомлення про нібито роздачу призів від імені компанії та про незліченні багатства, які можна виграти, просто перейшовши за посиланням. Такі випадки вже були зафіксовані у Дніпрі. Жертва схеми вирішує, що ніякої загрози немає, адже в повідомленні згадується назва торговельної мережі, яка працює на українському ринку роздрібної торгівлі понад чверть століття, має добре чесне ім'я, володіє 1203 магазинами у 24 областях України, включаючи й нашу. І зрозуміло, що попадається на гачок! Шахраї не гребують обманювати навіть тих, хто через цифрову безграмотність і довірливість ризикує втратити останні гроші.

Натиснувши на посилання, людина переходить на створений ними нашвидкоруч сайт-пустушку, який оформлений у фірмових кольорах "АТБ", хоча й не має жодного стосунку до компанії. Цей ресурс навіть розміщений на безкоштовному домені.

Розрахунок шахраїв – на азарт та поспіх! Людині пропонують вибрати одну із трьох коробочок, і – о диво! Вона нібито стає власником 3 тисяч гривень. Після ще одного раунду ця сума й взагалі перетворюється на 3 тисячі доларів. І от отут уже починається гра в мінус. Людині пропонують оплатити скромну суму (160 грн) за обмін цих грошей на гривні. Як завжди, переказ грошей чимось ускладнюється, весь час щось глючить або не зовсім коректно виходить. А коли жертва шахраїв, яка вже вирішила, куди витратити "виграш", починає нервувати, у неї просто випитують дані банківської картки. Так-так, секретний код CVV, номер і термін дії, які не мають права запитувати у вас навіть співробітники банку, що видав цю картку!

Чи треба говорити про те, що шахраї, отримавши всі ці дані, у лічені секунди без проблем знімають наявні кошти з пластикової картки, а якщо це кредитка – кредитні гроші, які потім доведеться повернути банку. У цьому разі розраховувати, що банк якось скасує операцію або поверне вкрадену суму, не варто. На жаль, чудес не буває. Системи безпеки банку підступу не виявлять, оскільки вважатимуть, що грішми скористалися саме ви – єдиний, хто знає всі паролі, реквізити й дані!

На жаль, розшукати шахраїв практично неможливо – найчастіше їх навіть немає в країні, а вкрадені гроші безповоротно йдуть на віртуальні рахунки, які не можна відстежити, або в інтернет-гаманці. У 99,9% випадків такі злочинці лишаються безкарними.

Тому варто знати, що захиститися від подібного роду афер і аферистів можна тільки в разі, якщо не втрачати пильності. Для цього слід лише запам'ятати три прості речі:

1. Акції з масової роздачі грошей, автомобілів і безкоштовних квартир ніхто у світі й ніколи не влаштовує. Це чистої води шахрайство.

2. Реквізити банківської картки, паролі, секретні коди ніколи й нікому не можна повідомляти.

3. Більшість афер базується на впевненості жертви, що все потрібно зробити швидко, терміново, негайно. У поспіху багато людей (навіть тих, що не є наївними) піддаються емоціям, забувши про здоровий глузд і не помічаючи, що не одержують, а втрачають.

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