Не складається: в Києві комунальники збирають пазл з плитки з дорожнім знаком (фото)

Після багатьох невдалих спроб ремонтники просто склали плитку поруч

На Пушкінській комунальники збирають знак з плитки. Фото: скрін

У Києві на вулиці Пушкінській комунальники намагаються зібрати розібрану плитку з намальованим на ній знаком "Зупинка заборонена".

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Фото і відео опублікували "Мені це не цікаво" в Twitter.

Раніше на тротуарах з'явилися величезні знаки, щоб запобігти стихійній парковці.

На цій ділянці під одним з таких знаків проводили ремонт і розібрали плитку. Тепер її збирають назад, як пазл.

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Комунальникам складно зібрати малюнок назад. Після багатьох невдалих спроб вони залишили цю затію і просто склали плитку.

У соцмережах висміяли дії комунальників.

"Простіше вже заново пофарбувати", – пишуть в Мережі.

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Раніше ми писали, що кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги.

Нагадаємо, в Мережі висміяли ремонт дороги на вулиці Милославській в Києві. Кияни назвали роботу ремонтників "тетрісом або шрифтом Брайля".