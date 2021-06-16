Не складається: в Києві комунальники збирають пазл з плитки з дорожнім знаком (фото)

На Пушкінській комунальники збирають знак з плитки. Фото: скрін
У Києві на вулиці Пушкінській комунальники намагаються зібрати розібрану плитку з намальованим на ній знаком "Зупинка заборонена".
Фото і відео опублікували "Мені це не цікаво" в Twitter.
Раніше на тротуарах з'явилися величезні знаки, щоб запобігти стихійній парковці.
На цій ділянці під одним з таких знаків проводили ремонт і розібрали плитку. Тепер її збирають назад, як пазл.
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Комунальникам складно зібрати малюнок назад. Після багатьох невдалих спроб вони залишили цю затію і просто склали плитку.
У соцмережах висміяли дії комунальників.
"Простіше вже заново пофарбувати", – пишуть в Мережі.
Раніше ми писали, що кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги.
Нагадаємо, в Мережі висміяли ремонт дороги на вулиці Милославській в Києві. Кияни назвали роботу ремонтників "тетрісом або шрифтом Брайля".