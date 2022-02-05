Невеликий сніг, місцями дощ: яка погода буде у Києві 5 лютого

Вночі у столиці -6...-8 градусів, а вдень до +2 градусів

На вихідних у Києві періодично будуть опади та шквальний вітер. Колаж "Сьогодні"

Погода в Києві у суботу, 5 лютого, весь день буде хмарною та сніговою. Опади очікуються протягом усього дня, але надвечір посиляться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода

У ніч на суботу столицю ще поморозить, а вдень розпочнеться невелике потепління. На вихідних у Києві періодично будуть опади та шквальний вітер, а у неділю у столиці очікується відлига.

У суботу очікується невеликий сніг, подекуди з дощем. Вночі у столиці -6...-8 градусів, а вдень до +2 градусів. В області вдень температура -4...-9 градусів, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

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Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, потрібно повноцінно відпочивати і висипатися, і навіть провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм і нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

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Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати будь-які ліки та змінювати їх дозування.

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