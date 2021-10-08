Неякісна пожежна сигналізація в школах Києва: в управлінні освіти Святошинської РДА проводять обшуки

Прокуратура проводить обшуки в управлінні освіти Святошинської РДА та в офісних приміщеннях підрядників через неякісну установку пожежної сигналізації в школах.
Про це повідомляє Прокуратура Києва.
Приватні компанії протягом 2018-2020 років здійснювали роботи з установки протипожежних систем голосового оповіщення, раннього виявлення, пожежогасіння та димовидалення в школах Святошинського району Києва. Вартість робіт склала 6,9 млн гривень.
"У ході досудового розслідування встановлено, що підрядні організації виконали роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості. Також встановлено, що виконання субпідрядних робіт оформлювалося на підприємства з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.
За адресами проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях згаданих установ і підприємств почали обшуки.
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Відзначимо, що в серпні поточного року начальнику Управління освіти Святошинської РДА було повідомлено про підозру за фактом розтрати близько 2 млн гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів району.
Обшуки в Києві
Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.
- 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
- 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.
- 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
- 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
- 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
- 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів в "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.
- 5 жовтня в "Київтеплоенерго" і "Київводоканал" прийшли з обшуками.
Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.