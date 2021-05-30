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Трошки гавайських мотивів. У Києві відкрили пам'ятник серферу

30 травня, 16:35

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Скульптор назвав свою роботу Зозулька – вона відноситься до серії його робіт "Малюки", а ще скульптура повинна приносити удачу

У Києві на острові Муромець з'явився новий пам'ятник. До Дня Києва тут відкрили скульптуру малюкові-серферові на ім'я Зозулька.

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Як розповів сайту "Сегодня" автор скульптури Володимир Журавель, Зозулька з бронзи – це скульптура з його серії робіт "Малюки".

Як відомо на Поштовій площі встановлено пам'ятник засновникам Києва в вигляді бронзових малюків – це Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь.

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Побачити пам'ятник малюкові-серферові можна на центральному вході в Х-парк. Творці говорять, що якщо пам'ятник потерти, він приносить удачу і щастя.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві відбулося відкриття пам'ятника ерцгерцогу Австрії із старовинного роду Габсбургів, політичному українцю Василю Вишиваному (Вільгельму фон Габсбургу).

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Також, в Українському інституті національної пам'яті склали список з 26 об'єктів, які залишаються декоммунізованими. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро "Театральна".

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