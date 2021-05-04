Неоціненний вид. У Чорнобилі знайшли рідкісні рослини (фото)

У чорнобильському заповіднику провели експедицію – як виглядають рідкісні види сон-трави і чому вони зникають

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослин під час ботанічної експедиції.

Реклама

Про це повідомили на сторінці заповідника в Facebook.

Зазначається, що в Чорнобилі знайшли такі види:

простріл луговий (інша назва – простріл чорніючий);

сон-трава (інша назва – простріл розкритий або широколистий).

Реклама

Ці рослини занесені до Червоної книги України і Білорусі як неоціненні. Сон широколистий занесений ще і в Додаток до Бернської конвенції як вид, якому потрібна особлива охорона.

"Ці гарні первоцвіти зустрічаються в Заповіднику в соснових лісах та на узліссях і квітнуть наприкінці квітня – початку травня. Сон лучний квітує одночасно з появою листя", – йдеться у публікації.

Реклама

Чисельність обох видів сон-трави зменшується через діяльність людей – робота на землі, випас худоби. Зараз обидва види у заповіднику мають стабільні локальні популяції.

Нагадаємо, раніше ми показували, як зараз виглядає Чорнобильська АЕС.

Крім того, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".