Несподівані сімейні питання – з’ясовано причину термінової відпустки Кличка

У Мережі обурюються, чому мер залишив місто на час снігопадів

Не в Туреччину, а за сімейними обставинами. Новина про те, що мер Києва Віталій Кличко пішов у відпустку, схвилювала соціальні мережі. Згідно з розпорядженням Київського міського голови, мер пішов у відпустку на 1 календарний день – 12 лютого. Тимчасово виконувати обов'язки глави КМДА буде Валентин Мондриївський.

Перед відпусткою все особисто перевірив

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Коментатори обурюються, мовляв, градоначальник залишив місто на час снігопадів, коли потрібно прибирати місто від снігових заметів. З'явилася навіть версія, що мер Києва вирушив на відпочинок до Туреччини.

"Взяв відпустку на п'ятницю і поїхав на курорт, в запасі ще субота та неділя, щоб добре позасмагати, а ви тут парьтесь зі снігом самі", – пише в коментарях киянка Ольга.

Втім, як повідомило сайту "Сьогодні" джерело в Київраді, мер Києва точно не полетів на відпочинок до Туреччини.

"Щодо Туреччини – це абсолютна маячня і неправда. Мер взяв відпустку на один день. Він йому необхідний за сімейними обставинами та для вирішення особистих питань", – повідомило нам джерело.

У КМДА відзначають, що ситуація зі снігопадами в Києві під контролем у комунальних служб. Минулої ночі Віталій Кличко особисто перевіряв роботу комунальників з прибирання міста від опадів. І мабуть, переконавшись, що ситуація під контролем зі спокійно душею пішов у відпустку до понеділка.

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Чиновники неохоче коментують відпустку мера.

"Мер – теж жива людина і йому необхідна відпустка для вирішення особистих питань", – сказало нам джерело з близького оточення мера.

Вчора Віталій Кличко провів знакову для міста сесію Київради, на якій було ухвалено низку важливих рішень. Наприклад, з виділення 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Мондриївський – "Сьогодні": Не потрібно паралелей з 2013 роком

Сайт "Сьогодні" додзвонився виконуючому обов'язки голови КМДА Валентину Мондриївському. Він каже, що чутки про Туреччину коментувати не бажає.

"Так, я зараз керую містом, оскільки виконую обов'язки голови КМДА. Мер пішов у відпустку, а всякі чутки й припущення просто не маю права коментувати", – повідомив нам Валентин Мондриївський.

На питання, чи впораються зі снігопадом міські служби на час відпустки мера, Мондриївський відповів наступне:

"Не потрібно проводити паралелі з 2013 роком. Ми з усім справлялися, справляємося і будемо справлятися. Місто буде нормально функціонувати, працюють усі служби злагоджено. Саме тому мер мав можливість поїхати, не зважаючи на складну ситуацію", – прокоментував Валентин Мондриївський.

22-23 березня 2013 року Київ пережив сніговий Армагеддон, який всі запам'ятали надовго. За одну ніч на місто "ринув" майже метр снігу. Перестав ходити транспорт, виникли проблеми з доставкою продуктів. Снігоприбиральна техніка більше 10 днів не могла очистити місто. Як з’ясувалося тодішній глава Києва Олександр Попов у місті тоді був відсутній. Він поїхав на футбол до Варшави разом з Віктором Януковичем.

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Саме тому всі так нервують, дізнавшись про одноденну відпустку міського голови. Яка збіглася з черговими потужними снігопадами.

Раніше ми писали про те, що Кличко показав, як інспектував прибирання снігу в Києві.

Також ми писали, що легенда українського боксу Володимир Кличко холодний сніжний час в Україні використовує по максимуму. Нещодавно Кличко пішов на риболовлю в лютий мороз.

Дивіться відео з інспекції Віталія Кличка:

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