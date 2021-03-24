Нереально красиво: в Мережі масово діляться фотографіями заходу в Києві

Увечері в Києві городяни помітили яскравий захід і поділилися фотографіями з красивим природним явищем в соціальних мережах.
"Захід сьогодні був шикарний", – пишуть в Мережі.
Кияни масово ділилися знімками червоного дива в соцмережах, захоплюючись його красою.
Захід був не просто червоний – то він ставав яскраво-оранжевим, то ніжно-рожевим з блакитним.
Цього вечора в київському небі можна було побачити все буйство фарб.
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