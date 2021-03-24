Нереально красиво: в Мережі масово діляться фотографіями заходу в Києві

Жителі столиці масово викладають в соцмережі фото з сьогоднішнім заходом

Увечері в Києві городяни помітили яскравий захід і поділилися фотографіями з красивим природним явищем в соціальних мережах.

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"Захід сьогодні був шикарний", – пишуть в Мережі.

Фото:Андрей Гречушкин/Facebook

Кияни масово ділилися знімками червоного дива в соцмережах, захоплюючись його красою.

Фото: Sergey Ristenko/Facebook

Захід був не просто червоний – то він ставав яскраво-оранжевим, то ніжно-рожевим з блакитним.

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Цього вечора в київському небі можна було побачити все буйство фарб.

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