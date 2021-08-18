Нервові водії, відмітини на асфальті і строєм у туалет: усе про репетицію параду до Дня Незалежності

У Києві ввечері в середу, 18 серпня, відбулася перша репетиція святкового параду до Дня Незалежності. Як проходила підготовка до параду, чому нервували водії та закулісся передпарадного Хрещатика – у репортажі кореспондента "Сьогодні" з місця подій.
Перекриті дороги і нервові водії
Приготування почалися ще вдень – до центру міста прямували колони військової техніки і автобуси з військовими і поліцейськими.
У небі групами летіли літаки.
Транспорт, який не має відношення до параду, не міг проїхати на близько десятка вулиць – зокрема, Жилянську, Чорновола та проспект Перемоги. І деякі водії помітно нервували, а дехто і нецензурно скандалив. Як, наприклад чоловік, який з сім'єю нібито запізнювався на потяг. Його так і не пропустили.
Обережно! Ненормативна лексика.
Репетиція на Хрещатику
Хрещатиком пыд час репетиції проїжджали колони різноманітної військової техніки: танки, БТР, ППО та інша.
Загалом у підготовчому параді взяли участь кілька сотень одиниць бойової техніки.
З неба спускалися парашутисти.
Під час репетиції на Хрещатику також не обійшлося без пригод з нервовими водіями. Якийсь чоловік почав розмахувати перед поліцейськими зброєю, його відразу затримали.
Поліцейські також репетирували 18 серпня своє проходження головною вулицею столиці на параді.Жінки-військові марширували на репетиції параду в середу в берцях, а не на підборах, через які раніше розгорівся скандал.
За лаштунками підготовчого параду
Глядачів традиційно було багато і на репетиції параду, зацікавилися військовим дійством навіть черниці.
А чоловіки східної зовнішності намагалися сфотографуватися на тлі колони жінок-поліцейських.
Тим часом військові відпочивали просто на тротуарах, разом зі службовими вівчарками, що також брали участь у репетиції параду.
А поїли змучених тварин прямо з бака машини з написом "Вода питна".На головній вулиці для учасників параду встановили біотуалети. До речі, ходили туди військові строєм.
Наслідки репетиції
Як завжди, від парадів найбільше страждає асфальт головної вулиці. Не обійшлося без відмітин на Хрещатику і цього разу.
Ось фото покриття до проходження військової техніки:
А це вже після. На асфальті чітко видні білі смуги – там де гусениці зчесали верхній шар.
Заплановано, що в нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. 24 серпня Хрещатиком пройдуть/пролетять три колони – піша, повітряна і механізована.
Крім сьогоднішньої проведуть ще дві репетиції – 20 і 22 серпня, – під час яких з 15:30 до 1:15 буде тимчасово обмежено рух і змінено маршрути громадського транспорту.