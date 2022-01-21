Невакциновані, ховайтеся. У Києві посилять перевірки карантину у транспорті

У столиці спостерігається стрімке підвищення показників COVID-захворюваності

У транспорті посилять перевірку COVID-документів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті. Для цього столиця залучить працівників Муніципальної охорони.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За його словами, громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися коронавірусом.

"Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – закликав Поворозник.

Транспорт на карантині

Користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності таких COVID-документів:

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негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози 2-дозової вакцини COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози.

жовтого чи зеленого COVID-сертифіката;

документа про одужання від COVID-19;

"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% тестованих на наявність хвороби отримують позитивний результат", – сказав Поворозник.

Рекомендації щодо обмежень

Поворозник зазначив, що необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, щоб вірус поширювався не так швидко.

Крім цього, потрібно обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення.

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Попри те, що штам "Омікрон" має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються.

"Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – наголосив Поворознік.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.

Новий спалах коронавірусу

В Україні розпочався черговий спалах СOVID-19. Учора, 19 січня, у країні зафіксували понад 18 тисяч нових випадків. Цей показник значно вищий за попередні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні почався спалах", – сказав він.

Ляшко уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. "Найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях", – сказав міністр.

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