Неймовірно! У Києві взимку помітили величезну білу чаплю (фото, відео)

У Києві помітили велику білу чаплю. Вона розгулювала у парку Перемоги.
Про це повідомила користувач Facebook Ірина Олександрівна.
Очевидиця написала, що птицю вона виявила у столичному парку Перемога у Дніпровському районі.
"Чапля велика. Неймовірний птах", – підписала знімки та ролик дівчина.
Що відомо про птаха?
Цапля велика – це водно-болотний птах, поширений у теплих помірних та тропічних широтах як Західної, так і Східної півкулі.
В Україні велика чапля гніздиться здебільшого у Дунайському біосферному заповіднику.
Раціон великої білої чаплі становлять жаби, змії, риба, річкові раки, дрібні гризуни, цвіркуни, коники та інші комахи.
Тривалість життя у диких умовах у середньому становить приблизно 15 років, у неволі – близько 22 років.
Взимку у Чорнобилі можна побачити величезних птахів
У Чорнобильській зоні до зими люблять жити великі білі чаплі. Для заповідника це звичайний птах. Про це розповідають у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
У заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних чагарниках гирла річки Прип'ять. Такі місця важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.
Весною самка відкладає до шести яєць. Пташенята з'являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.
Після закінчення гніздового сезону чаплі накопичуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються у заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водоймища частково покриті льодом.
Коли ж крига покриває всю водну поверхню, птахи відлітають на південь.