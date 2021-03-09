Русский
$ 27,71
33,08
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Незнайомка в респіраторі. У передмісті Києва з'явився новий мурал (фото)

9 березня, 17:02

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Малюнок належить київському художнику Віталію Гідевану

На Софіївській Борщагівці з'явився новий мурал – дівчина в респіраторі, прикрашеному весняними квітами. Малюнок створив відомий київський художник Віталій Гідеван.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рівно рік тому наш світ несподівано поглинула епідемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть рідні. Тоді я створив малюнок "Лев в масці". Це був тільки початок пандемії, яка повинна була закінчитися через два тижні ... Але ми досі носимо маски", – написав Віталій Гідеван.

Він додає, що новий малюнок про ціну людського життя, за яку кожен день борються лікарі. І про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардероба. А також про надію, що живе в серцях людей усього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя.

"Малюнок з'явився на стіні старого ангара на Софіївській Борщагівці, де вже знаходиться багато моїх робіт. Його колись знесуть, але поки він служить галереєю для моїх малюнків. Через мінливу погоду на створення муралу витратив два дні. Використовував 10-12 балончиків фарби різних відтінків. Образ дівчини – збірний", – розповів сайту "Сьогодні" Віталій Гідеван.

Реклама

Раніше ми писали, що на столичній Солом'янці 24 серпня відкрили мурал, присвячений синові відомого українського поета і письменника Івана Франка Петру, який є одним із засновників "Пласту".

Також ми повідомляли, що в центрі Львова намалювали Василя Сліпака – як оперного співака і українського бійця з позивним "Міф".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ дівчина Софіївська Борщагівка коронавірус мурал респиратор

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
У Київській області введено в дію
У Київській області введено в дію "помаранчеву" зону карантинуІнші новини
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)
Квіти до 8 Березня: на Бессарабці помітили букет за 18 тисяч (фото)Україна
8 Березня без турбот разом із NOVUS
8 Березня без турбот разом із NOVUSІнші новини
"Воно" всюди! Собаки густо "замінували" тротуари Києва – як з цим боротисяВлада
Керівник київського магазину
Керівник київського магазину "АТБ" Вікторія Сивоконь: "Успіх будь-якої справи залежить насамперед від людей"Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти