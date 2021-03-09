Незнайомка в респіраторі. У передмісті Києва з'явився новий мурал (фото)

На Софіївській Борщагівці з'явився новий мурал – дівчина в респіраторі, прикрашеному весняними квітами. Малюнок створив відомий київський художник Віталій Гідеван.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рівно рік тому наш світ несподівано поглинула епідемія, паніка і безліч заборон. Змінилося сприйняття людьми один одного, адже кожен може бути потенційно небезпечним, навіть рідні. Тоді я створив малюнок "Лев в масці". Це був тільки початок пандемії, яка повинна була закінчитися через два тижні ... Але ми досі носимо маски", – написав Віталій Гідеван.

Він додає, що новий малюнок про ціну людського життя, за яку кожен день борються лікарі. І про атрибут, який став невід'ємною частиною нашого гардероба. А також про надію, що живе в серцях людей усього світу, що скоро ми повернемося до звичного життя.

"Малюнок з'явився на стіні старого ангара на Софіївській Борщагівці, де вже знаходиться багато моїх робіт. Його колись знесуть, але поки він служить галереєю для моїх малюнків. Через мінливу погоду на створення муралу витратив два дні. Використовував 10-12 балончиків фарби різних відтінків. Образ дівчини – збірний", – розповів сайту "Сьогодні" Віталій Гідеван.

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Раніше ми писали, що на столичній Солом'янці 24 серпня відкрили мурал, присвячений синові відомого українського поета і письменника Івана Франка Петру, який є одним із засновників "Пласту".

Також ми повідомляли, що в центрі Львова намалювали Василя Сліпака – як оперного співака і українського бійця з позивним "Міф".

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